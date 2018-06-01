В МВД РФ опровергли данные СМИ о 1,5 млн недействительных паспортов россиян

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество паспортов граждан РФ, получивших статус "недействительных" в результате объединения разрозненных паспортных баз при упразднении ФМС, незначительно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.Ранее ряд СМИ опубликовал данные, согласно которым около 1,5 млн паспортов граждан страны числятся "недействительными" после упразднения ФМС. В МВД подчеркнули, что таких паспортов "в разы меньше заявленной СМИ цифры", но точное количество не указали."В 2006 году в целях введения в действие единой информационной автоматизированной системы "Российский паспорт" было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов. В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус незначительного количества паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен", - говорится в сообщении пресс-центра.В сентябре 2007 года на сайте ФМС России был создан сервис онлайн-проверки паспортов, с 2016 года он размещен на сайте МВД РФ в разделе "Проверка по списку недействительных российских паспортов". "За 11 лет в данном сервисе прошли обработку порядка 1,5 млн обращений. Утверждения ряда СМИ, что счетчик, размещенный на сайте, показывает количество недействительных паспортов, неверно. Количество паспортов, имевших статус "недействительных", в разы меньше заявленной цифры", - отметили в МВД.В пресс-центре уточнили, что, во-первых, предоставляемые сервисом сведения не являются юридически значимыми и носят информационный характер, во-вторых, если найдено несоответствие сведений о статусе паспорта есть возможность сообщить об ошибке в режиме реального времени и территориальный орган МВД в кратчайшие сроки скорректирует паспортные данные.В МВД подчеркнули, что для получения официального подтверждения о действительности паспорта гражданин вправе обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД. Кроме того, действительность паспорта гражданина можно проверить при регистрации на Едином портале госуслуг. В целом, отметили в пресс-центре МВД, интеграция ФМС в МВД не затронула информационных ресурсов, и речь идет об ошибках ФМС. ФМС была упразднена 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина, ее функции и полномочия переданы ГУ по вопросам миграции МВД.