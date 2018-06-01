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Ким Чен Ын направил Дональду Трампу письмо...

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19:40 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу выражает готовность ко встрече с ним, но не говорит о намерениях пойти на значимые уступки. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в послании "выражается заинтересованность северокорейского лидера во встрече", при этом речь не идет о "каких-либо значимых уступках или угрозах". Перед передачей письма Трампу его осмотрят должностные лица США.

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