Ким Чен Ын направил Дональду Трампу письмо...
19:40 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу выражает готовность ко встрече с ним, но не говорит о намерениях пойти на значимые уступки. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в послании "выражается заинтересованность северокорейского лидера во встрече", при этом речь не идет о "каких-либо значимых уступках или угрозах". Перед передачей письма Трампу его осмотрят должностные лица США.
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