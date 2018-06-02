Канада обратится в ВТО из-за пошлин США

09:30 Источник: Эхо Москвы

Канада обратилась во Всемирную торговую организацию после введения США пошлин на ввоз стали и алюминия. В Оттаве считают, что Вашингтон ненадлежащим образом использовал предлог о защите национальной безопасности в протекционистских целях. Канада также собирается тесно контактировать по этому вопросу со странами Евросоюза, которые намерены оспаривать решение США во Всемирной торговой организации.

Введение пошлин для защиты отечественных производителей американский президент Дональд Трамп анонсировал еще весной. Эхо Москвы