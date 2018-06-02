Возводимый под Тверью арсенал ракет и боеприпасов отвечает мировым стандартам - Булгаков
16:00 02.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возводимый в городе Торопец Тверской области арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов отвечает самым высоким мировым стандартам. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках Западного военного округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.
"Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн", - сказал замглавы военного ведомства.
По его словам, реализация программы строительства арсенала "позволит укрыть ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки, устранить существующий ныне перегруз на имеющихся объектах хранения, предельно минимизировать возможность террористических актов на территории арсенала и качественно улучшить экологическую обстановку в районе хранения".
Булгаков отметил, что выполнение всего этого комплекса мероприятий создаст систему хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, "отвечающую самым высоким мировым стандартам".
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