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СМИ: В Ираке у границы с Сирией США строят новую военную базу

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13:15 03.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США возводят новую военную базу в иракском районе Синджар у границы с Сирией. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал "Соут аль-Ирак" со ссылкой на местные источники.

По его данным, в задачу расквартированных в Синджаре американских военных будет входить контроль за ирако- сирийской границей. В пятницу в этот горный район на северо- западе Ирака прибыли военнослужащие ВС США на 15 бронеавтомобилях, утверждает источник.

Официального комментария из Багдада и Вашингтона пока не последовало.

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