Посол Украины признал проигрыш Киева в борьбе за российский газ
08:02 04.06.2018
Чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский констатировал, что ни Германия, ни Турция не готовы отказаться от экономически выгодных энергетических проектов из-за протестов Польши, Украины и стран Балтии. Дипломат напомнил, что первая ветка «Турецкого потока» уже готова, а Германия приступила к строительству «Северного потока-2», не дождавшись разрешения Дании и Швеции на прокладку труб по своей территории. «В кулуарах немецкие и французские предприниматели откровенно недоумевают, как можно отказаться от такого выгодного предприятия, как контроль над практически половиной экспорта российского газа в ЕС, только потому, что это не нравится Польше, странам Балтии и Украине», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский. «Украина.ру»
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