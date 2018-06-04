Посол Украины признал проигрыш Киева в борьбе за российский газ

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Чрезвычайный и полномочный посол Украиныконстатировал, что ни Германия, ни Турция не готовы отказаться от экономически выгодных энергетических проектов из-за протестов Польши, Украины и стран Балтии.

Дипломат напомнил, что первая ветка «Турецкого потока» уже готова, а Германия приступила к строительству «Северного потока-2», не дождавшись разрешения Дании и Швеции на прокладку труб по своей территории.