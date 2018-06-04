Угрозы со стороны Конгресса США в вопросах поставок F-35 неприемлемы - МИД Турции

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не приемлет угроз со стороны Конгресса США по вопросам поставок истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию которой вело Анатолийское агентство.

"Мы сегодня обсуждали тему С-400 и F-35. Мы сообщили о том, что угрозы со стороны Конгресса США в вопросах F-35 являются неприемлемыми и неконструктивными", - сказал он.

Чавушоглу также сообщил, что "речи об отмене или отсрочке поставок истребителей F-35 не идет". По его словам, "поставка F-35 произойдет 21 июня, как это и планировалось".



