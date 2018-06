Соцсеть Facebook обвинили в передаче данных пользователей частным компаниям

Об этом пишет The New York Times. Среди компаний, которые получили доступ к данным пользователей — Apple, Amazon, Microsoft и многие другие. При этом, большинство контрактов продолжают действовать, сообщает The New York Times. Немецким законодателям, которые уже ведут расследование, уже предоставили первые данные, но они касаются только одного партнера — компании Blackberry. Хотя их — гораздо больше. Порядка 60-ти, пишет издание. Речь при этом идёт не только о доступе к информации пользователя, но и его друзей в соцсети — и касается даже тех, которыми они не хотели делиться. Как отмечает газета, главное, что четкого согласия на распространение данных, со стороны пользователей не было. Эксперты говорят, что получается, что чем больше данных пользователь генерирует с помощью своей страницы в соцсети, тем больше сведений может утечь на сторону. При этом, The New York Times подчёркивает, что многие разработчики и эксперты в сфере кибербезопасности, были в шоке от того, какой объём данных можно получить с использованием этой системы.