Посол США в Германии пообещал оказывать поддержку консервативным политикам
11:05 05.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Новый посол США в Германии Ричард Гренелл, назначенный на этот пост всего месяц назад, пообещал оказывать поддержку консервативным политикам. Традиционно дипломаты стараются воздерживаться от подобных политических высказываний.
3 июня американский ультраконсервативный сайт Breitbart опубликовал небольшое интервью с Ричардом Гренеллом, в котором посол США в Берлине напрямую говорит, что одобряет деятельность консервативных политиков, в том числе нового канцлера Австрии Себастьяна Курца.
"Многие европейские консерваторы, которые связывались со мной, говорили, что они чувствует возрождение консервативного движения. Я совершенно точно хочу ободрить и придать сил другим консерваторам по всей Европе и их лидерам", - сказал Гринелл.
По его словам, именно сейчас консерваторы могут добиться победы, сфокусировавшись на улучшении жизни рабочего населения, так называемого молчаливого большинства.
Утром в понедельник, 4 июня, министерство иностранных дел Германии обратилось к Госдерпатаменту США с просьбой прояснить слова Гринелла, которые оставляют простор для интерпретации. Русская служба Би-би-си
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