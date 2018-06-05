0
0
319
Новости

Жириновский обратился на "Прямую линию" с Путиным с предложением партийной реформы

Добавить в избранное

17:00 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил обращение президенту РФ Владимиру Путину на "Прямую линию", в котором предложил провести в стране партийную реформу и допускать до выборов в Госдуму только партии, у которых есть не менее 100 депутатов в половине субъектов РФ и не менее 100 тысяч членов. Видеозапись вопроса Жириновского размещена во вторник на сайте ЛДПР.

Жириновский апеллирует к опыту Австрии, которую сейчас посещает Путин. "Неужели вам не нравится австрийская партийная система: партия консерваторов, социал-демократы и одна из правоцентристских? Давайте у нас так же сделаем: консерваторы - "Единая Россия", объединенные левые и социал- демократы и ЛДПР", - сказал он.

Также Жириновский предложил допускать до выборов в Госдуму только партии, у которых есть не менее 100 тысяч членов и "100 депутатов любого уровня более чем в половине субъектов". Лидер ЛДПР назвал это "нормальной европейской демократией" и предложил пойти в российской политической системе "по австрийскому пути".

В настоящее время условием для регистрации партии в России является наличие в ней 500 членов и зарегистрированных региональных отделений не менее чем в половине субъектов.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 7 июня. Как сообщили ранее организаторы, по данным на середину дня 5 июня, на нее поступило уже более 1 млн 174 тыс. вопросов.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем такие сеансы связи проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:43 05.06.2018
На азербайджано-российской границе убит нарушитель, оказавший вооруженное сопротивление
0
99
17:12 05.06.2018
В Киргизии по обвинению в коррупции арестован экс-премьер Исаков
0
263
16:40 05.06.2018
Мэр Собянин: Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу
0
299
16:32 05.06.2018
Цены на бензин в России в мае выросли на 5,6%
0
353
16:12 05.06.2018
ВВС НАТО "перехватили" черногорский правительственный самолет с министром обороны на борту
0
417
16:00 05.06.2018
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $74
0
424
15:34 05.06.2018
Москва займется развитием транспортной инфраструктуры дачных поселков
0
442
15:32 05.06.2018
Заработная плата российских научных работников за год увеличилась на 136% - СМИ
0
481
15:12 05.06.2018
МЧС отменит приказ, запретивший проверки среднего бизнеса
0
567
15:00 05.06.2018
Правительство предлагает заменить военные кафедры в вузах на военные учебные центры
0
659

Возврат к списку