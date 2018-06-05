Жириновский обратился на "Прямую линию" с Путиным с предложением партийной реформы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ЛДПРнаправил обращение президенту РФна "Прямую линию", в котором предложил провести в стране партийную реформу и допускать до выборов в Госдуму только партии, у которых есть не менее 100 депутатов в половине субъектов РФ и не менее 100 тысяч членов. Видеозапись вопроса Жириновского размещена во вторник на сайте ЛДПР.Жириновский апеллирует к опыту Австрии, которую сейчас посещает Путин. "Неужели вам не нравится австрийская партийная система: партия консерваторов, социал-демократы и одна из правоцентристских? Давайте у нас так же сделаем: консерваторы - "Единая Россия", объединенные левые и социал- демократы и ЛДПР", - сказал он.Также Жириновский предложил допускать до выборов в Госдуму только партии, у которых есть не менее 100 тысяч членов и "100 депутатов любого уровня более чем в половине субъектов". Лидер ЛДПР назвал это "нормальной европейской демократией" и предложил пойти в российской политической системе "по австрийскому пути".В настоящее время условием для регистрации партии в России является наличие в ней 500 членов и зарегистрированных региональных отделений не менее чем в половине субъектов."Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 7 июня. Как сообщили ранее организаторы, по данным на середину дня 5 июня, на нее поступило уже более 1 млн 174 тыс. вопросов."Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы граждан России и других стран. Впервые такой формат общения был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем такие сеансы связи проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.