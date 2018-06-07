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Новости

На Урале решили заказать для патриарха Кирилла вертолеты, чтобы никого не раздражать кортежами

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13:35 07.06.2018

На сайте госзакупок появилась информация о том, что департамент государственных закупок Свердловской области намерен в срочном порядке взять в аренду три вертолета. На это из бюджета области выделено 5,7 млн рублей.

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских сообщает о том, что, по его информации, предстоящий аукцион проводится к приезду патриарха Кирилла в Свердловскую область на мероприятия по случаю столетнего юбилея расстрела последнего российского царя Николая Романова с семьей в Екатеринбурге и его родственников в Алапаевске.

Источник «URA.RU» в епархии подтвердил, что с департаментом губернатора Свердловской области был согласован вопрос, что патриарх будет передвигаться по области только на вертолете. Это сделано по нескольким соображениям: так быстрее, не надо будет перекрывать дороги для кортежа и вызывать лишнее раздражение к церкви у граждан и чтобы скрыть от глаз патриарха облупленные дома как в Екатеринбурге, так особенно в области, которые он смог бы увидеть из машины по пути.

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