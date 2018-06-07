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Глава государства поднял вопрос утилизации мусора

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15:40 07.06.2018 Источник: НГ-Online

В ходе"Прямой линии" Владимир Путин поднял вопрос утилизации мусора:

"В советское время, к сожалению, мусор практически никогда не утилизировался, его сваливали на полигоны - и все. Мы в год производим 70 млн тонн отходов. 1100 полигонов находятся в более или менее нормальном состоянии. Десятки тысяч работают в "серую", не зарегистрированы или это просто свалки. Часть криминализована. У нас 117 предприятий по сжиганию, но только 38 работают по более-менее современным технологиям. Мы к 2024 году должны построить 200 таких заводов. Речь не о керосинках, от которых экология только ухудшается, а о современных заводах. В Японии такие заводы в центрах крупных городов. И никаких нареканий со стороны жителей. Нужно идти по этому пути. Делать это в тесном контакте с волонтерами, ОНФ. Многое будет зависеть от губернаторов. Вице-премьер Гордеев должен будет это скоординировать".

Вице-премьер Алексей Гордеев: "Из 70 млн тонн отходов перерабатываются только 8%. Мы готовимся к тому, что с 1 января вступают в силу новые правила обращения с отходами. Правительство завершает создание единого портала "Наша природа", там можно в режиме онлайн следить за работой всей цепочки".

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