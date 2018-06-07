НАТО хочет улучшить отношения с Россией и одновременно поддерживает санкции
20:30 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО будет стремиться улучшить отношения с Россией, но поддерживает сохранение санкций против Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс- конференции по итогам первого дня заседания Совета министров обороны НАТО.
"НАТО не стремится к изоляции РФ. НАТО стремится к тому, чтобы улучшить отношения с Россией. Весь альянс поддерживает двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и диалог, - сказал он. - Санкции принимались не в НАТО, но члены НАТО поддерживают их".
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