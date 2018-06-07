0
0
333
Новости

НАТО хочет улучшить отношения с Россией и одновременно поддерживает санкции

Добавить в избранное

20:30 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО будет стремиться улучшить отношения с Россией, но поддерживает сохранение санкций против Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс- конференции по итогам первого дня заседания Совета министров обороны НАТО.

"НАТО не стремится к изоляции РФ. НАТО стремится к тому, чтобы улучшить отношения с Россией. Весь альянс поддерживает двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и диалог, - сказал он. - Санкции принимались не в НАТО, но члены НАТО поддерживают их".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:15 07.06.2018
НАТО утвердила план создания сил альянса второго эшелона
0
194
20:50 07.06.2018
Трамп: Снять санкции с КНДР мы не можем, они слишком сильные
0
334
20:00 07.06.2018
СБУ нашла у Вышинского предмет "похожий на пистолет" и 200 тыс долл
0
506
19:45 07.06.2018
Минфин предложил поднимать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%...
0
516
19:10 07.06.2018
Руководство цирка в Германии не заметило, что от них сбежал слон
0
458
18:50 07.06.2018
В "Газпроме" пока не подтверждают информацию об аресте собственности в Европе
0
591
18:25 07.06.2018
Президент Франции указал США на то, что может быть для Америки плохо
0
800
17:40 07.06.2018
Турция отвергла требование США аннулировать соглашение о поставке ЗРК С-400 - СМИ
0
707
17:12 07.06.2018
На военном полигоне в Ленобласти произошел взрыв, есть пострадавшие
0
702
17:00 07.06.2018
Правительство Швеции подтвердило выдачу разрешения на строительство "Северного потока - 2"
0
666

Возврат к списку