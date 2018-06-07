Трамп: Снять санкции с КНДР мы не можем, они слишком сильные
20:50 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что решил пока не снимать санкции против КНДР, и не вводить новые ограничения. С такими словами глава вашингтонской администрации выступил перед журналистами на встрече с японским премьером Синдзо Абэ в Белом доме.
"Мы не можем снять санкции, они чрезвычайно сильны. Я мог бы ввести еще больше, но я решил не делать этого сейчас. Но это может произойти", - сказал Трамп.
Новости
- 21:15 07.06.2018
- НАТО утвердила план создания сил альянса второго эшелона
- 20:30 07.06.2018
- НАТО хочет улучшить отношения с Россией и одновременно поддерживает санкции
- 20:00 07.06.2018
- СБУ нашла у Вышинского предмет "похожий на пистолет" и 200 тыс долл
- 19:45 07.06.2018
- Минфин предложил поднимать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%...
- 19:10 07.06.2018
- Руководство цирка в Германии не заметило, что от них сбежал слон
- 18:50 07.06.2018
- В "Газпроме" пока не подтверждают информацию об аресте собственности в Европе
- 18:25 07.06.2018
- Президент Франции указал США на то, что может быть для Америки плохо
- 17:40 07.06.2018
- Турция отвергла требование США аннулировать соглашение о поставке ЗРК С-400 - СМИ
- 17:12 07.06.2018
- На военном полигоне в Ленобласти произошел взрыв, есть пострадавшие
- 17:00 07.06.2018
- Правительство Швеции подтвердило выдачу разрешения на строительство "Северного потока - 2"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать