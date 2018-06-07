Трамп: Снять санкции с КНДР мы не можем, они слишком сильные

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что решил пока не снимать санкции против КНДР, и не вводить новые ограничения. С такими словами глава вашингтонской администрации выступил перед журналистами на встрече с японским премьером Синдзо Абэ в Белом доме.

"Мы не можем снять санкции, они чрезвычайно сильны. Я мог бы ввести еще больше, но я решил не делать этого сейчас. Но это может произойти", - сказал Трамп.