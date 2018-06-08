На строительство дорог в России планируется направить почти 10 трлн рублей

08:19 Источник: РОСБАЛТ

На строительство дорог в России планируется в ближайшую шестилетку направить почти 10 трлн рублей. Об этом вчера заявил президент РФв ходе прямой линии общения с народом.

По его словам, «тема дорожного строительства звучит постоянно и справедливо, страна (Россия — ред.) огромная, и транспортные вопросы звучат часто».