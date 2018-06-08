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Новости

Facebook по ошибке рассекретила личные публикации 14 миллионов пользователей

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08:34 08.06.2018 Источник: Lenta.ru

Приватные публикации 14 миллионов пользователей Facebook стали общедоступными. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на официальных представителей компании.

Они рассказали, что в результате программной ошибки настройки публикаций без ведома хозяев изменились на «публичные». Сбой произошел с 18 по 27 мая. Сотрудники компании устранили ошибку 22 мая, однако изменить настройки уже опубликованных сообщений удалось лишь через пять дней.

Компания высылает уведомления о произошедшем всем пользователям, которых затронул сбой.

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