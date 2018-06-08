Роман о роли ЦРУ в распространении "Доктора Живаго" выйдет в 12 странах
13:05 08.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Американское издательство Knopf и британское Hutchinson получили права на издание исторического романа о том, как ЦРУ помогало издавать и распространять в СССР роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".
Автор романа под названием "Нас никогда здесь не было" ("We Were Never Here") - писательница-дебютантка Лара Прескотт. По данным портала The Bookseller, Knopf намерен выплатить ей гонорар в размере 2 млн долларов.
Помимо США и Британии, роман будет опубликован во Франции, Италии, Норвегии, Германии, Испании, Нидерландах, Израиле, Швеции, Польше и Сербии. Книга появится в продаже в 2020 году.
В романе рассказывается драматичная история создания и публикации "Доктора Живаго" - романа Бориса Пастернака, запрещенного к публикации в Советском Союзе, но опубликованного на западе в 1950-е годы. ЦРУ пыталось распространять роман Пастернака на территории СССР, несмотря на официальный запрет, чтобы "использовать его как тайное оружие пропаганды", - говорится в синопсисе Knopf. Русская служба Би-би-си
Новости
- 13:20 08.06.2018
- Лисы "осваивают" Москву
- 13:00 08.06.2018
- Французские депутаты запретили смартфоны в младшей и средней школе
- 12:32 08.06.2018
- Из Австрии выдворят 60 имамов
- 12:20 08.06.2018
- На Украине сообщили о "перехвате" российского военного корабля
- 12:05 08.06.2018
- В России уничтожается информация о репрессированных в СССР - СМИ
- 12:00 08.06.2018
- В Астрахани молодых хирургов обучат операциям на бьющемся сердце
- 11:32 08.06.2018
- В Бразилии младенец восемь часов пролежал под землей и выжил
- 11:20 08.06.2018
- Путин и Трамп могут встретиться в Австрии - WSJ
- 11:05 08.06.2018
- Госдума пока не обсуждала варианты повышения пенсионного возраста
- 11:00 08.06.2018
- Отечественный рынок алюминиевой посуды в 2017 году вырос на 14%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать