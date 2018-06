Роман о роли ЦРУ в распространении "Доктора Живаго" выйдет в 12 странах

13:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Американское издательство Knopf и британское Hutchinson получили права на издание исторического романа о том, как ЦРУ помогало издавать и распространять в СССР роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".Автор романа под названием "Нас никогда здесь не было" ("We Were Never Here") - писательница-дебютантка Лара Прескотт. По данным портала The Bookseller, Knopf намерен выплатить ей гонорар в размере 2 млн долларов.Помимо США и Британии, роман будет опубликован во Франции, Италии, Норвегии, Германии, Испании, Нидерландах, Израиле, Швеции, Польше и Сербии. Книга появится в продаже в 2020 году.В романе рассказывается драматичная история создания и публикации "Доктора Живаго" - романа Бориса Пастернака, запрещенного к публикации в Советском Союзе, но опубликованного на западе в 1950-е годы. ЦРУ пыталось распространять роман Пастернака на территории СССР, несмотря на официальный запрет, чтобы "использовать его как тайное оружие пропаганды", - говорится в синопсисе Knopf. Русская служба Би-би-си