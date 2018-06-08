Италия рассмотрит возможности наложения вето на продление антироссийских санкций

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия рассмотрит возможности применения права вето на продление антироссийских санкций на Совете ЕС в конце месяца. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Италиив ходе пресс-подхода к итальянским журналистам на полях саммита Группы семи."Что касается вето [на продление срока действий санкций], мы оценим позиции", - сказал Конте.