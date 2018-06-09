Минобороны изменит правила призыва на срочную службу
09:00 09.06.2018 Источник: Известия
Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это особенно актуально для граждан, планирующих связать свою судьбу с силовыми структурами, и абитуриентов военных вузов. Также будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в Вооруженных силах.
Также будет уточнен срок начала службы. Дни, проведенные новобранцами на сборном пункте, будут засчитываться в общий срок службы. Известия
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