Минобороны изменит правила призыва на срочную службу

09:00 Источник: Известия

Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это особенно актуально для граждан, планирующих связать свою судьбу с силовыми структурами, и абитуриентов военных вузов. Также будут уточнены правила, по которым отсчитывается срок службы в Вооруженных силах.

Также будет уточнен срок начала службы. Дни, проведенные новобранцами на сборном пункте, будут засчитываться в общий срок службы. Известия