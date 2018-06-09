Путин: Жизнь покажет, кто из губернаторов на какие перспективы может претендовать

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиисоветует в плане кадровых перспектив следить за теми губернаторами, у кого получается их работа, а жизнь покажет, кто на что может претендовать. Об этом он заявил в интервью автору и ведущему передачи "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1". Так глава государства ответил на вопрос, за кем из глав регионов следить журналистам как за возможным преемником Путина."Нужно следить с особым вниманием за теми [губернаторами], у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации", - отметил Путин. "Жизнь покажет, кто и чего добился и кто и на что имеет право претендовать", - добавил глава государства. По его словам, в конечном итоге "граждане России определят, кто является наиболее достойным".Говоря о недавно назначенных врио глав регионов, Путин подчеркнул, что "это достаточно молодые люди, многие очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе". "Это видно по ним: прямо глаза горят", - добавил президент. Он пожелал новым губернаторам успехов и заверил, что будет всячески помогать им реализовать планы по улучшению жизни людей.