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Трамп рассказал о своих чувствах перед встречей с Ким Чен Ыном

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18:11 09.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Канаде заявил, что отправляется на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошо подготовленным.

"Такие действия редко когда предпринимались ранее, и это в какой-то мере неизвестная область, - отметил он. - Но я чувствую себя уверенно, я считаю, что Ким Чен Ын хочет сделать нечто великое для своей страны. Это - возможность и такой возможности у него больше не будет. Я действительно считаю, что он хочет сделать что-то позитивное для своего народа, для его семьи, для него самого". 

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