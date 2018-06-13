США готовы не проводить военные учения в районе Корейского полуострова
10:00 13.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Соединенные Штаты действительно готовы не проводить военные учения в районе Корейского полуострова, пока ведутся переговоры о ядерном разоружении КНДР, — подтвердил Дональд Трамп. В интервью Фокс-Ньюз американский президент сказал, что это «честный диалог».
Между тем, свое возмущение словами Трампа выразил министр обороны Японии. По его словам, американское военное присутствие жизненно необходимо для безопасности в Восточной Азии. Эхо Москвы
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