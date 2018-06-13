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Новости

Конгресс FIFA начал работу в Москве

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10:05 13.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве начал свою работу конгресс FIFA. Основным вопросом станут выборы страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2026 года. Работа конгресса продлится в течение дня. Ожидается, что в нём примет участие президент Владимир Путин.

Конгресс FIFA также обсудит готовность России к чемпионату мира и подведёт финансовые итоги за прошедший год.  Говорит Москва

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