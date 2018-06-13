Ущерб, причиненный картине Репина в Третьяковской галерее, следствие оценило в 30 млн руб.
13:32 13.06.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Следствие оценило ущерб полотну картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее в 30 млн руб. Передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Мосгорсуда, где проходит заседание по обжалованию избрания меры пресечения обвиняемому Игорю Подпорину.
«Следствие ходатайствовало о приобщении экспертизы, согласно которой, ущерб картине И.Репина составляет не менее 30 млн руб.», - сказала прокурор.
Замоскворецкий суд санкционировал арест И.Подпорина до 26 июля. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ»).
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