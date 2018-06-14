Разногласия Дамаска и Москвы носят исключительно тактический характер - Асад
08:20 14.06.2018 Источник: REGNUM
Если у Дамаска и Москвы и бывают разногласия, то исключительно тактического характера, сказал сирийский президент Башар Асад в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям».
Описывая российско-сирийские отношения, глава Сирии сказал, что Москва и Дамаск — стратегические партнеры.
«То, что у нас могут быть разногласия по поводу ежедневных тактических нюансов, неудивительно: иначе зачем вести диалог с кем-то, если вы во всем согласны?» — отметил Асад.
Как сообщалось ранее, Асад напомнил, что Россия и Сирия — давние друзья и партнеры. Несмотря на важную роль России и ее помощь, в Сирии все решения принимаются народом и сирийским руководством. ИА REGNUM
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