Борис Титов: Повысив НДС мы поставим крест на росте экономики
14:00 14.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Борис Титов о повышении НДС до 20%: мы поставили крест на росте экономики. Ранее Дмитрий Медведев заявил об увеличении налоговой ставки на заседании Кабинета министров.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, данная инициатива приведёт к ухудшению положения российского бизнеса.
«Когда президент подписывал достаточно амбициозный указ по улучшению качества жизни в стране на 8 триллионов рублей, все думали – за счёт каких источников и какими методами правительство сможет решить эту задачу. Теперь мы видим – за счёт пенсионеров и бизнеса. Причём, за счёт малого и среднего бизнеса, которые больше всего волнует размер налогов и, прежде всего, НДС.
82% процента предприятий заявили нам после социологического опроса ВЦИОМа о том, что они ещё не думали выходить из кризиса. Больше, чем у 40% условия сегодня даже хуже, чем в пятнадцатом послекризисном году. В этих условиях повышать налоговую нагрузку на бизнес – [значит] просто остановить рост. Поэтому мы выбрали: мы идём за счёт фискальных изъятий у народа и у бизнеса, а не за счёт роста экономики. Мы поставили крест на росте экономики».
Подход правительства к экономике Титов назвал «бухгалтерским».
«Они не смотрят, как зарабатывать по-новому. Они делают расчёты, опираясь на приблизительную цену на нефть. Мы же всё время говорим: давайте зарабатывать больше, тогда вы и тратить сможете больше. И не надо будет пенсионный возраст повышать. А НДС надо не только не повышать, а снижать. Тогда доходы бюджета от налогов не упадут и станут больше, потому что будет расти бизнес, будет расти налоговая база».
Борис Титов также усомнился в словах Дмитрия Медведева об улучшении уровня жизни пенсионеров с помощью бизнеса.
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