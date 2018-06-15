Омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ - Москалькова
11:21 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ, сообщила корр. ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека - Сенцова", - сказал Москалькова.
Она подтвердила, что уже направила такой запрос. "Я отправила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день", - сказала Москалькова корр. ТАСС.
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова в пятницу без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь"). В четверг, 14 июня, ее пресс-служба сообщала, что такая поездка еще не согласована с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а Россия предлагала дату визита после 22 июня.
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