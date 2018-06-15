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ЦБ РФ обнародовал проект новых тарифов ОСАГО

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13:20 15.06.2018 Источник: Известия

Центробанк России опубликовал проект, в котором определяется порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховыми компаниями при определении страховой премии. Как отмечается, это первый шаг по анонсированной ранее реформе тарифов ОСАГО.

Для начала предполагается расширение коридора базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц на 20% вниз и вверх. Таким образом, максимальная ставка вырастет с 4118 рублей до 4942 рублей, минимальная ставка будет понижена с 3432 до 2746 рублей.

Для легковых авто юридических лиц и мотоциклов полисы станут дешевле: верхняя граница снизится на 5,7% (до 2911 рублей) и 10,9% (до 1047 рублей) соответственно.

Территориальные коэффициенты ЦБ оставит без изменений.

Помимо этого, будет увеличено число коэффицентов, которые учитывают возраст и стаж водителей. Также реформа затронет систему скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ).

После его изменения (с 1 января 2019 года) страховая история будет закрепляться за каждым водителем. В то время как сейчас разные КБМ могут иметь и водитель, и владелец транспортного средства. При этом случаев обнуления страховой истории при долгом перерыве в вождении не будет.

Пока опубликованный документ носит только статус проекта и еще не утвержден руководством ЦБ. Известия

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