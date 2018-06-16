Доступ к нелегальным спортивным трансляциям ограничен Роскомнадзором

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным трансляциям спортивных мероприятий, в мае- июне нелегальные трансляции прекратили 212 ресурсов, говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в мае-июне нелегальные трансляции прекратили 212 интернет-ресурсов, ожидается прекращение трансляций еще на 16 сайтах.

Кроме того, по данным РКН, операторы связи по требованию ведомства ограничивают доступ к страницам 99 сайтов, которые не прекратили пиратские трансляции.

Законодательством РФ предусмотрены внесудебные меры по прекращению нарушений авторских или смежных прав, которые позволяют правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий. Решение о предварительном обеспечении защиты указанных прав принимает Мосгорсуд.



