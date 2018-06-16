Более половины билетов на матч Бразилия-Швейцария приобрели иностранцы

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные болельщики приобрели более половины билетов на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону между сборными Бразилии и Швейцарии. Всего на данный момент продано 43 тысячи билетов, сообщил журналистам в субботу первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Матч группового этапа Бразилия - Швейцария пройдет в воскресенье на 45-тысячном стадионе "Ростов-Арена".

"На сегодняшний день больше половины билетов [приобрели] иностранные болельщики. На этот момент [продано] почти 43 тысячи билетов из 45 тысяч", - сказал он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону на новом стадионе "Ростов-Арена", построенном в левобережной части города возле реки Дон, состоятся пять матчей. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.



