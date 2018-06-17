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Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту

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09:05 17.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгонный блок "Фрегат" вывел спутник "Глонасс-М" на расчетную орбиту, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стартовавшая 17 июня в 00:46 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС приняли на управление навигационный спутник. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также подтвердил, что отделение спутника от разгонного блока прошло успешно. "Отделение КА (космического аппарата. - прим. ТАСС) от РБ (разгонного блока. - прим. ТАСС) "Фрегат" прошло штатно. КА взят на управление ЦУП ГЛОНАСС", - написал Рогозин в своем Twitter.

Ракета стартовала 17 июня в 00:46 мск с космодрома Плесецк, ее головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника отделилась от третьей ступени в 00:56 мск. После этого "Фрегат" довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту. 

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