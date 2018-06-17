Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем из-за религии
11:46 17.06.2018 Источник: НГ-Online
Вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави был признан лучшим игроком матча с Уругваем в первом туре группового этапа ЧМ-2018, но отказался получать награду, пишет «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.
Такое решение футболист принял из-за того, что награда предоставляется одной из торговых марок пива, а Эль-Шенави мусульманин, и религия запрещает ему употреблять алкоголь.
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