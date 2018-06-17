Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем из-за религии

11:46 Источник: НГ-Online

Вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави был признан лучшим игроком матча с Уругваем в первом туре группового этапа ЧМ-2018, но отказался получать награду, пишет «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.

Такое решение футболист принял из-за того, что награда предоставляется одной из торговых марок пива, а Эль-Шенави мусульманин, и религия запрещает ему употреблять алкоголь.



