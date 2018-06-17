0
0
529
Новости

Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем из-за религии

Добавить в избранное

11:46 17.06.2018 Источник: НГ-Online

Вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави был признан лучшим игроком матча с Уругваем в первом туре группового этапа ЧМ-2018, но отказался получать награду, пишет «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.

Такое решение футболист принял из-за того, что награда предоставляется одной из торговых марок пива, а Эль-Шенави мусульманин, и религия запрещает ему употреблять алкоголь.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:56 17.06.2018
Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП
0
41
12:36 17.06.2018
Афины и Скопье заключили соглашение о переименовании Македонии
0
231
11:55 17.06.2018
Глава МВД Германии о Меркель: "Я больше не могу работать с этой женщиной"
0
515
11:30 17.06.2018
Полузащитник сборной России Дзагоев не сыграет в матче с Египтом
0
420
10:13 17.06.2018
СМИ: Навигатор завел болельщиков из Швейцарии в Донбасс
0
761
10:04 17.06.2018
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0
0
663
09:10 17.06.2018
Водитель такси рассказал, почему наехал на пешеходов на Ильинке
0
934
09:05 17.06.2018
Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту
0
662
09:00 17.06.2018
СМИ: США требуют от КНДР подробный доклад о ядерной программе
0
680
20:30 16.06.2018
Сборная Аргентины сыграла вничью со сборной Исландии
0
1305

Возврат к списку