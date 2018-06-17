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Глава МВД Германии о Меркель: "Я больше не могу работать с этой женщиной"

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11:55 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Газета.Ru

Министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с канцлером Ангелой Меркель, передает «Газета.ру» со ссылкой на Die Welt

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — заявил он. Об этом министр сообщил еще 14-го июня на совещании членов правительства от ХСС с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом.

Как сообщается, отношения между главой МВД и федеральным канцлером усложнились из-за различий в подходе к миграционной политике. В частности, Зеехофер выступает за возможность отказа мигрантам во въезде в Германию на границе.


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