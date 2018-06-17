ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки
13:42 17.06.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нарушение Минских соглашений перебросили к линии соприкосновения зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" и танки. Об этом в воскресенье сообщил представитель оборонного ведомства провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Новотошковка в зоне ответственности 53-й механизированной бригады ВСУ выявлено местонахождение трех танков Т-64, а в районах населенных пунктов Мирная Долина и Дылеевка на позиции 53-й бригады отмечено выдвижение дежурных огневых групп, на вооружении которых находится зенитно-ракетный комплекс "Оса", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.
В связи со сложившейся ситуацией народная милиция призвала представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "активизировать воздушное наблюдение для мониторинга местности и фиксации присутствия в данном районе запрещенного вооружения ВСУ".
Ранее Марочко уже призывал СММ ОБСЕ усилить наблюдение у линии соприкосновения из-за размещения киевскими силовиками запрещенных вооружений и военной техники.
Новости
- 14:01 17.06.2018
- Синоптики рассказали, как снизить проявление метеоневроза
- 12:56 17.06.2018
- Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП
- 12:36 17.06.2018
- Афины и Скопье заключили соглашение о переименовании Македонии
- 11:55 17.06.2018
- Глава МВД Германии о Меркель: "Я больше не могу работать с этой женщиной"
- 11:46 17.06.2018
- Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем из-за религии
- 11:30 17.06.2018
- Полузащитник сборной России Дзагоев не сыграет в матче с Египтом
- 10:13 17.06.2018
- СМИ: Навигатор завел болельщиков из Швейцарии в Донбасс
- 10:04 17.06.2018
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,0
- 09:10 17.06.2018
- Водитель такси рассказал, почему наехал на пешеходов на Ильинке
- 09:05 17.06.2018
- Спутник "Глонасс-М" выведен на расчетную орбиту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать