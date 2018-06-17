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ЛНР: ВСУ перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки

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13:42 17.06.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нарушение Минских соглашений перебросили к линии соприкосновения зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" и танки. Об этом в воскресенье сообщил представитель оборонного ведомства провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Новотошковка в зоне ответственности 53-й механизированной бригады ВСУ выявлено местонахождение трех танков Т-64, а в районах населенных пунктов Мирная Долина и Дылеевка на позиции 53-й бригады отмечено выдвижение дежурных огневых групп, на вооружении которых находится зенитно-ракетный комплекс "Оса", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

В связи со сложившейся ситуацией народная милиция призвала представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "активизировать воздушное наблюдение для мониторинга местности и фиксации присутствия в данном районе запрещенного вооружения ВСУ".

Ранее Марочко уже призывал СММ ОБСЕ усилить наблюдение у линии соприкосновения из-за размещения киевскими силовиками запрещенных вооружений и военной техники. 

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