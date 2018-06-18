Глава МВД Германии Зеехофер отказался продолжать работу с канцлером Меркель
08:34 18.06.2018
Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер отказался продолжать работу с канцлером Ангелой Меркель. Об этом вчера, 17 июня, сообщила газета Welt am Sonntag. «Я больше не могу работать с этой женщиной», — сказал Зеехофер на совещании членов кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в Бундестаге Александером Добриндтом. Зеехофер повторил эти слова как минимум два раза, пишет газета. Как сообщало EADaily, конфликт между ХСС Зеехофера и ХДС Ангелы Меркель произошел из-за разницы в отношении к нелегальной миграции. Канцлер и христианские демократы добиваются принятия общеевропейского решения этой проблемы, а ХСС настаивает, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе. ИА EADaily
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