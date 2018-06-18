Глава МВД Германии Зеехофер отказался продолжать работу с канцлером Меркель

08:34

Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС)отказался продолжать работу с канцлером. Об этом вчера, 17 июня, сообщила газета Welt am Sonntag.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — сказал Зеехофер на совещании членов кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в Бундестаге. Зеехофер повторил эти слова как минимум два раза, пишет газета.