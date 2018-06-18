На Украине предложили использовать ЧМ-2018 в РФ для обмена заключенными
09:05 18.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что на фоне чемпионата мира по футболу Россия может согласиться на обмен удерживаемыми лицами.
«Жест возможен, жест не от чистого сердца, а для того, чтобы улучшить имидж России... чемпионат надо использовать, но и дальше надо работать»,— сказал он в интервью «Пятому каналу». При этом господин Климкин допустил, что «в ближайшие дни и недели Россия всех не выпустит». Коммерсантъ
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