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Минкоммерции Китая назвало пошлины США шантажом и обещало адекватно на них ответить

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07:24 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные США пошлины на китайские товары - это шантаж и давление. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства коммерции КНР.

"Публикация Белым домом перечня товаров, на которые будут введены пошлины на общую сумму 50 млрд долларов, является шантажом и давлением, отступлением от достигнутых [между КНР и США] двусторонних договоренностей, а также глубоким разочарованием для всего мира", - сказано в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что, "если американская сторона утратила здравый смысл, опубликовав перечень, то Китаю ничего не остается, кроме как адекватно отреагировать, прибегнув к мерам как количественного, так и качественного характера".

"Американская сторона начала торговую войну, нарушила правила рынка, что противоречит современным тенденциям мирового развития, наносит вред интересам предприятий и народов КНР и США, а также всего мира. Ответ китайской стороны будет направлен на защиту национальных интересов, а также интересов мировой торговли", - говорится в заявлении Минкоммерции.

В минувшую пятницу Белый дом объявил, что США намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов. Ожидается, что они затронут такие сферы, как аэрокосмическая промышленность, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, промышленное оборудование, новые материалы и автомобилестроение.

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