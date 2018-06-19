Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин

07:54 Источник: РОСБАЛТ

С официальны визитом в Китай прибыл лидер КНДР. Поездка северокорейского лидера в Пекин запланирован на 19—20 июня, передает Reuters. Ким Чен Ын планирует посетить Пекин для того, чтобы ознакомить председателя КНРс результатами сингапурской встречи с президентом СШАи обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.