Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин
07:54 19.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
С официальны визитом в Китай прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Поездка северокорейского лидера в Пекин запланирован на 19—20 июня, передает Reuters. Ким Чен Ын планирует посетить Пекин для того, чтобы ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.
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