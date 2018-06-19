Генсек Совета Европы Ягланд посетит Москву

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ)в среду, 20 июня, посетит Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФи главой МИД России. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СЕ."Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы", - заявили в СЕ.