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Генсек Совета Европы Ягланд посетит Москву

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14:32 19.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в среду, 20 июня, посетит Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СЕ.

"Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы", - заявили в СЕ.

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