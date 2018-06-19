Яшина и Гудкова пригласили на встречу с муниципальными депутатами в АМОМ
17:49 19.06.2018
Потенциальные кандидаты на пост мэра Москвы, оппозиционные политики экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин получили приглашения на встречу с муниципальными парламентариями в Совет муниципальных образований Москвы (АМОМ). По словам главы Ассоциации муниципальных депутатов Москвы Владимира Дудочкина, АМОМ планирует провести встречу политиков, желающих стать мэрами, с депутатами, в которой смогут поучаствовать 18 человек, подавших свои документы в Московскую городскую избирательную комиссию накануне выборов градоначальника. Голосование запланировано на 9 сентября. «Лично позвонил отдельным кандидатам, говорил с Дмитрием Гудковым и Ильей Яшиным, - отметил Дудочкин, по словам которого во встрече будут участвовать представители «Единой России». - Обратились к Московскому городскому отделению партии, чтобы вы поддержали инициативу, и рекомендовали депутатам от «Единой России» принять участие в этом собрании». По мнению Дудочкина, политики смогут познакомить муниципальных депутатов со своими программами, а затем получить их подписи, необходимые для прохождения «муниципального фильтра». Кандидаты для регистрации должны собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях мегаполиса. Напомним, на днях главред «Эха Москвы», главы комиссии по развитию гражданского общества столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов предложил муниципальным депутатам помочь кандидатам в мэры с прохождением фильтра, это предложение поддержали представители АМОМ и «Единой России».
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