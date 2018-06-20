Глава штаба Собянина рассказал о фэйковых сайтах в поддержку мэра

13:26

Единственным верифицированным источником информации о ходе предвыборной кампании мэра Сергея Собянина является только его персональный сайт – об это предупредил глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков, отметив, что в сети замечены фейковые порталы, имитирующие ресурсы сторонников градоначальника. «Хотел бы попросить обратить внимание, что вся достоверная информация есть только на sobyanin.ru, потому что сейчас говорят, появилось много фейковых сайтов, порталов, которые якобы от имени Собянина. Вполне возможно могут появиться данные и информация, которые будут носить провокационный либо недостоверный характер», – заявил Константин Ремчуков. Как уже сообщала «НГ», штаб Сергея Собянина начал работу 15 июня, в него ежедневно обращаются сотни добровольцев, которые готовы помочь мэру в сборе подписей и ведении агитации. Поскольку Собянин намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца, ему нужно будет собрать 36 тысяч подписей избирателей и 110 подписей московских муниципальных депутатов. Среди персон, заявивших о своих притязаниях на пост мэра, есть как политики, так общественники и шоумены. Среди потенциальных кандидатов - глава Таганского района Илья Свиридов («Справедливая Россия»), глава муниципального округа Красносельский оппозиционер Илья Яшин, летчик-космонавт Сергей Ревин (Российская экологическая партия Зеленые), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), бизнесмен Герман Стерлигов, лидер музыкальной группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий, журналист Антон Красовский.