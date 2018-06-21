Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз

07:20 Источник: Эхо Москвы

Грузинский актерпризнался, что ненавидит Советский Союз. В интервью Deutsche Welle, он также рассказал, что когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и даже накрыл стол. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР.

Актер, который не приезжал в Россию со времен вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, заявил, что готов приехать в нашу страну, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики. Эхо Москвы