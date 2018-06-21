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На территории закрытого химпредприятия в Иркутской области разлилось 25 кубометров неизвестного вещества

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09:20 21.06.2018 Источник: Эхо Москвы

На закрытом химпредприятии в Иркутской области разлилось 25 кубометров неизвестного вещества. Как сообщает региональное управление МЧС, причиной стала разгерметизация железнодорожной цистерны. Утечка ликвидирована. Угрозы населенным пунктам и населению нет. Сейчас специалисты радиационной, химической и биологической защиты ведут работы по сбору и смыву с инженерных конструкций разлившейся жидкости. Отобранные пробы направлены в лабораторию для установления химического вещества и его происхождения. Изначально предполагалось, что произошла утечка четыреххлористого кремния. Эхо Москвы

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