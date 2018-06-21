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Жириновский предложил Путину прекратить действие Договора о дружбе с Украиной

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15:00 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил уведомить власти Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

"По прошествии почти 20 лет с момента вступления в силу Договора о дружбе многие его статьи грубо нарушаются Украиной и игнорируются, а некоторые статьи и вовсе утратили актуальность", - цитирует пресс-служба письмо Жириновского.

Лидер либерал-демократов напоминает, что Договор о дружбе заключен сроком на десять лет, предусмотрено его автоматическое продление на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

"На основании изложенного, учитывая, что в настоящее время положения Договора о дружбе утратили свою значимость, актуальность и фактически не исполняются, депутаты фракции ЛДПР обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с предложением инициировать прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной", - указывается в письме.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре этого года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.

В апреле этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Раду законопроект о разрыве отдельных положений Договора о дружбе с РФ.

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