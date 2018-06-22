СБУ использует подложные интернетресурсы для вербовки граждан ДНР
08:00 22.06.2018
Силовые структуры Украины не оставляют попыток создать на территории Республики сеть осведомителей, диверсантов и провокаторов, используя для этого самые различные методики, в том числе шантаж, угрозы и обман. Как сообщает пресс-служба Главы ДНР, СБУ для вербовки граждан ДНР запустила в социальных сетях фальшивые страницы якобы Главы Республики. «Так, в последнее время Служба безопасности Украины для вербовки граждан ДНР запустила в интернет целый ряд фальшивых страниц в социальных сетях якобы Главы Республики, первых лиц государства и ключевых органов власти. Информация, полученная с помощью этих ресурсов, используется для запугивания и шантажа граждан, обратившихся на эти страницы. В связи с вышесказанным пресс-служба Главы Донецкой Народной Республики в очередной раз напоминает – все официальные обращения к Главе ДНР следует осуществлять либо через официальный сайт (https://av-zakharchenko.su/obrashenia.php), либо воспользовавшись программой «Письмо Главе Республики» или обратившись в приемную Председателя ОД «Донецкая Республика». Помните, Украина готова пойти на все для того, чтобы нанести максимальный вред Донецкой Народной Республике, и от вашей бдительности и готовности сотрудничать с органами государственной безопасности ДНР зависит не только благополучие государства, но жизнь и здоровье ваших близких!» — отметили в пресс-службе Главы ДНР. «Донбасс сегодня»
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