Порошенко ввел санкции против ряда россиян и российских организаций
10:20 22.06.2018 Источник: РБК
Украина ввела санкции против российских партий, главы Центральной избирательной комиссии и ряда организаций. Причины введения новых санкций в Киеве не объяснили.
Под санкции попали политические партии, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», Демократическая партия России, «Патриоты России» и Аграрная партия России. Некоторые из этих партий участвовали в президентских выборах в марте. Под санкции также попало движение «Корпус «За чистые выборы», и не относящиеся к выборам «Боевое братство», «Союз пенсионеров России» и «Союз ветеранов Афганистана».
Киев ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее председателя Эллы Памфиловой и зампреда Николая Булаева и избирательной комиссии Крыма.
Партиям, организациям, комиссиям и физическим лицам грозит блокирование активов, запрет на вывод капиталов с Украины и приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.
Под украинские санкции попали также российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберги. РБК
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