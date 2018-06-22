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Новости

Порошенко ввел санкции против ряда россиян и российских организаций

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10:20 22.06.2018 Источник: РБК

Украина ввела санкции против российских партий, главы Центральной избирательной комиссии и ряда организаций. Причины введения новых санкций в Киеве не объяснили.

Под санкции попали политические партии, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», Демократическая партия России, «Патриоты России» и Аграрная партия России. Некоторые из этих партий участвовали в президентских выборах в марте. Под санкции также попало движение «Корпус «За чистые выборы», и не относящиеся к выборам «Боевое братство», «Союз пенсионеров России» и «Союз ветеранов Афганистана».

Киев ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее председателя Эллы Памфиловой и зампреда Николая Булаева и избирательной комиссии Крыма.

Партиям, организациям, комиссиям и физическим лицам грозит блокирование активов, запрет на вывод капиталов с Украины и приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Под украинские санкции попали также российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберги.  РБК

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