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Скончался поэт и переводчик Наум Коржавин

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20:16 22.06.2018 Источник: Газета.Ru

Поэт и переводчик Наум Коржавин скончался в американском Чапел-Хилл на 93-м году жизни, передает "Газета.ру".

О смерти Коржавина в своем Facebook сообщила автор-исполнитель Вероника Долина. Она написала: "Коржавин умер только что".

Наум Коржавин — автор поэтических книг, прозаик, переводчик и драматург. В 1945 году поступил в Литературный институт. Защищал литераторов Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, из-за чего публикации его книг были запрещены в СССР. Критиковал стихи Блока, Ахматовой, Бродского.

В конце 1947 года был арестован и через восемь месяцев осужден и приговорен к ссылке по статьям Уголовного кодекса 58-1 и 7-35 как «социально опасный элемент». Осенью 1948 года был выслан в Сибирь, после в 1951-1954 годах отбывал ссылку в Караганде.

В 1973 году уехал в США и жил в Бостоне. Впервые вернулся в Москву по приглашению Окуджавы в 1980-е.

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