Лидер крупной группировки "Сирийской свободной армии" заявил о переходе на сторону правительства
20:42 22.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства. Лидер группировки заявил о готовности сражаться на стороне правительственных войск против террористов, сообщили в пятницу журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ).
"22 июня... после переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", - сообщили российские военные.
Он заявил, что возглавляемая им группировка теперь вместе с сирийской армией будет сражаться против боевиков "Джебхат ан-Нусры" и ИГ (организации запрещены в РФ) на юге Сирии.
Новости
- 21:22 22.06.2018
- Посольство РФ в Лондоне получило от британцев множество писем с сожалениями
- 20:16 22.06.2018
- Скончался поэт и переводчик Наум Коржавин
- 20:06 22.06.2018
- Сборная Нигерии выиграла у Исландии со счетом 2:0
- 19:34 22.06.2018
- Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выводу российских военных из Приднестровья
- 19:09 22.06.2018
- В Москве приезжий отгрыз знакомому половину носа во время ссоры
- 18:37 22.06.2018
- Взрыв в жилом доме в Татарстане, есть пострадавшие
- 18:11 22.06.2018
- Бессрочное продление соглашения ОПЕК+ могут одобрить до конца года
- 17:40 22.06.2018
- Трамп пригрозил ввести 20%-ные пошлины на ввоз автомобилей из ЕС
- 17:05 22.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики
- 17:00 22.06.2018
- Николай Патрушев переназначен секретарем Совбеза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать