Генсек ООН призвал прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии
11:30 23.06.2018 Источник: Газета.Ru
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить военную эскалацию и насилие в юго-западной части Сирии. Об этом говорится в заявлении его официального представителя.
«Генеральный секретарь серьезно обеспокоен недавней военной эскалацией, в том числе наземными наступлениями и бомбардировками, на юго-западе Сирии», — говорится в заявлении.
Гутерреш призвал прекратить эскалацию конфликта, а все заинтересованные стороны — соблюдать возложенные на них международные обязательства, в том числе по защите мирного населения и инфраструктуры. Газета.Ru
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