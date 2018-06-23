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Генсек ООН призвал прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии

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11:30 23.06.2018 Источник: Газета.Ru

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить военную эскалацию и насилие в юго-западной части Сирии. Об этом говорится в заявлении его официального представителя.

«Генеральный секретарь серьезно обеспокоен недавней военной эскалацией, в том числе наземными наступлениями и бомбардировками, на юго-западе Сирии», — говорится в заявлении.

Гутерреш призвал прекратить эскалацию конфликта, а все заинтересованные стороны — соблюдать возложенные на них международные обязательства, в том числе по защите мирного населения и инфраструктуры.  Газета.Ru

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