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Более тысячи боевиков атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации

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18:30 23.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 тыс. боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) в ночь на 23 июня атаковали позиции сирийской армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр- Дама. Об этом сообщил в субботу Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"В ночь на 23 июня с. г. на северо-востоке Южной зоны деэскалации более 1 тыс. боевиков группировки "Джебхат ан- Нусра" атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии Сирийской арабской армии в районе населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. В настоящее время сирийские военнослужащие ведут оборонительные бои", - говорится в сообщении.

Потери правительственных войск составили 5 человек убитыми и 19 ранеными, под удары террористов попали жители этих населенных пунктов.

"Полевые командиры местных формирований Сирийской свободной армии (ССА), накануне согласившиеся перейти на сторону законного правительства, обратились через российский Центр примирения враждующих сторон к командованию сирийских войск с просьбой об оказании им помощи в отражении атак "Джебхат ан-Нусры", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре примирения, на отдельных направлениях сирийской армией совместно с отрядами ССА противник был остановлен, принимаются меры по защите мирного населения.

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